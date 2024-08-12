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Испания

Сегодня, 19:44

«Аль-Ахли» предлагает Винисиусу зарплату в размере 350 миллионов евро в год

Виктория Кравченко
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Саудовский клуб «Аль-Ахли» продолжает вести переговоры с «Реалом» по поводу возможного перехода вингера Винисиуса Жуниора, сообщает ESPN.

По данным источника, саудовский клуб хочет, чтобы футболист стал послом страны на чемпионате мира 2034 года. «Аль-Ахли» готов платить Жуниору до 350 миллионов евро в год. Сам футболист пока не дал ответа клубу из Саудовской Аравии.

Отмечается, что мадридский клуб не хочет расставаться с бразильцем. Официального предложения по игроку пока не поступало.

12 августа Globo писал, что «Аль-Ахли» предложил по миллиарду евро «Реалу» и Винисиусу за переход.

24-летний вингер выступает за «Реал» с июля 2018 года. В прошлом сезоне южноамериканец принял участие в 39 матчах мадридцев во всех турнирах, отметившись 24 голами и 11 результативными передачами.

Источник: https://www.espn.com/soccer/story/_/id/40834106/real-madrid-vinicius-junior-considering-saudi-offer-source
Винисиус Жуниор
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Реал
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