«Аль-Ахли» предлагает Винисиусу зарплату в размере 350 миллионов евро в год

Саудовский клуб «Аль-Ахли» продолжает вести переговоры с «Реалом» по поводу возможного перехода вингера Винисиуса Жуниора, сообщает ESPN.

По данным источника, саудовский клуб хочет, чтобы футболист стал послом страны на чемпионате мира 2034 года. «Аль-Ахли» готов платить Жуниору до 350 миллионов евро в год. Сам футболист пока не дал ответа клубу из Саудовской Аравии.

Отмечается, что мадридский клуб не хочет расставаться с бразильцем. Официального предложения по игроку пока не поступало.

12 августа Globo писал, что «Аль-Ахли» предложил по миллиарду евро «Реалу» и Винисиусу за переход.

24-летний вингер выступает за «Реал» с июля 2018 года. В прошлом сезоне южноамериканец принял участие в 39 матчах мадридцев во всех турнирах, отметившись 24 голами и 11 результативными передачами.