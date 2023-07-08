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Испания

Сегодня, 10:13

«Аль-Ахли» предложил Симеоне контракт на 40 миллионов евро в год

Ана Горшкова
Корреспондент
Диего Симеоне.
Фото Global Look Press
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«Аль-Ахли» из Саудовской Аравии сделал главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне предложение о контракте, сообщает Marca.

По информации источника, испанский клуб еще не обсуждал новый контракт с 53-летним специалистом. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Инсайдер Николо Скира информирует, что «Аль-Ахли» предлагает Симеоне контракт на два года с заработной платой в 40 миллионов евро в год.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. С командой он дважды выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок, по разу — Кубок и Суперкубок Испании.

Диего Симеоне
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Атлетико
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