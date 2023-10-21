Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:15

«Аль-Наср» — «Дамак»: прямая трансляция матча Саудовской Аравии

«Аль-Наср» сыграет с «Дамаком» в чемпионате Саудовской Аравии 21 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото AFP
Telegram Дзен

«Аль-Наср» на своем поле сыграет с «Дамаком» в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии 21 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе университета короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль-Наср» — «Дамак» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке.

«Аль-Наср» за девять туров набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, а «Дамак» с 10 баллами располагается на 10 строчке.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 10-й тур
21 окт, 18:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср
Дамак

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Аль-Наср
Обсудить
Читайте также
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни
Нули «Рубина» и ЦСКА: выставка упущенных моментов и отмененных голов
В СФ напомнили о возможностях ВМС Латвии в ответ на идею перекрыть Балтику
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Стала известна дата похорон олимпийской чемпионки Резцовой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зрители достали флаги Палестины на матче «Реал Сосьедад» — «Мальорка»

«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку», Захаряна заменили после перерыва