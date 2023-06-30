«Аль-Наср» хочет подписать вратаря «Севильи» Буну

«Аль-Наср» интересуется голкипером «Севильи» Яссином Буну, сообщает AS.

По информации издания, саудовский клуб ищет замену колумбийскому вратарю Давиду Оспине, который получил травму.

Сообщается, что Буну заинтересовал руководство клуба после яркого сезона, в котором голкипер выиграл в составе «Севильи» Лигу Европы, а также помог сборной Марокко дойти до полуфинала чемпионата мира в Катаре.

32-летний голкипер выступает за испанский клуб с сентября 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне «Аль-Наср» финишировал на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.