«Аль-Наср» сделал крупное предложение полузащитнику «Барселоны» Бускетсу

«Аль-Наср» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии сделал «головокружительное предложение» 34-летнему футболисту. «Аль-Наср» хочет, чтобы Бускетс уже этой зимой стал игроком команды.

Отмечается, что полузащитник пока не принял решения о своем будущем и намерен сосредоточиться на ближайших матчах «Барселоны».

В текущем сезоне Бускетс провел 16 игр за «Барселону» во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.