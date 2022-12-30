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Испания

Сегодня, 12:12

«Аль-Наср» сделал крупное предложение полузащитнику «Барселоны» Бускетсу

Алина Савинова
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«Аль-Наср» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии сделал «головокружительное предложение» 34-летнему футболисту. «Аль-Наср» хочет, чтобы Бускетс уже этой зимой стал игроком команды.

Отмечается, что полузащитник пока не принял решения о своем будущем и намерен сосредоточиться на ближайших матчах «Барселоны».

В текущем сезоне Бускетс провел 16 игр за «Барселону» во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221230/1001911878/oferton-busquets.html
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Барселона
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