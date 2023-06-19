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Испания

Сегодня, 21:12

«Аль-Наср» ведет переговоры о подписании хавбека «Атлетико» Сауля

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес может продолжить карьеру в «Аль-Насре», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, представители «Аль-Насра» делают все, чтобы договориться с «матрасниками» о полноценном трансфере в ближайшее время.

28-летний испанец играет за мадридскую команду с лета 2013. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.

В сезоне-2022/23 хавбек сыграл 39 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 10 миллионов евро.

Ньигес Сауль
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Атлетико
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