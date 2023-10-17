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Испания

Сегодня, 07:46

Алаба и Гюлер приступили к тренировкам в общей группе «Реала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Давид Алаба и полузащитник Арда Гюлер вернулись к тренировкам в основной группе «Реала».

Как сообщает Marca, если у игроков не случится рецидивов, то оба смогут принять участие в матче с «Севильей» в 10-м туре ла лиги.

31-летний Алаба получил травму в конце сентября в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:0).

18-летний Гюлер 26 сентября травмировал бедро на тренировке. В конце июля игрок повредил правое колено и перенес операцию. После перехода в «Реал» летом 2023 года футболист не сыграл ни одного официального матча за клуб.

Давид Алаба
ФК Реал
Арда Гюлер
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