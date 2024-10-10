Алаба восстановится от травмы колена не раньше января

Стали известны сроки восстановления защитника «Реала» Давида Алабы после травмы колена.

Как сообщает Relevo, планировалось, что 32-летний футболист сможет вернуться в октябре. Однако теперь возвращение австрийца ожидается в январе. Алаба продолжает индивидуальные тренировки.

Защитник получил травму в декабре 2023 года в матче «Реала» с «Вильярреалом» (4:1). У Алабы был диагностирован разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.