«Алавес» обыграл «Атлетико» в домашнем матче и прервал серию из трех поражений в ла лиге

«Алавес» дома победил «Атлетико» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Счет на 15-й минуте встречи открыл Карлос Бенавидес. В добавленное время Луис Риоха удвоил преимущество хозяев.

«Атлетико» с 61 очком занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги. У «Алавеса» 35 баллов и 13-я позиция. Команда прервала серию из трех поражений подряд в чемпионате Испании.

В следующем туре команда Диего Симеоне сыграет против «Атлетика», а клуб из города Витория-Гастейс встретится с «Сельтой».