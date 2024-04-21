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Испания

Сегодня, 21:27

«Алавес» обыграл «Атлетико» в домашнем матче и прервал серию из трех поражений в ла лиге

Алина Савинова
Фото Reuters
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«Алавес» дома победил «Атлетико» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Счет на 15-й минуте встречи открыл Карлос Бенавидес. В добавленное время Луис Риоха удвоил преимущество хозяев.

«Атлетико» с 61 очком занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги. У «Алавеса» 35 баллов и 13-я позиция. Команда прервала серию из трех поражений подряд в чемпионате Испании.

В следующем туре команда Диего Симеоне сыграет против «Атлетика», а клуб из города Витория-Гастейс встретится с «Сельтой».

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 19:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
2:0
Атлетико
Футбол
ФК Алавес
ФК Атлетико
0
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