Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:00

«Алавес» — «Барселона»: смотреть матч ла лиги онлайн

«Алавес» примет «Барселону» в матче ла лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Алавес» примет «Барселону» в 9-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 6 октября. Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса» в Витории, начало — в 17.15 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Начало трансляции — в 17.10, за 5 минут до свистка.

За ключевыми событиями игры «Алавес» — «Барселона» можно следить в матч-центре нашего сайта.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
06 окт, 17:15. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Барселона

Соперники провели в ла лиге по 8 матчей. «Барса» набрала 21 очко и занимает первое место, у «Алавеса» — 10 очков.

ФК Алавес
ФК Барселона

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Защитнику сборной Турции Демиралу открыли памятник с «волчьим салютом»
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Сегодня
Вчера
Неделя