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13 апреля, 16:00

«Алавес» — «Реал»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Алавес» и «Реал» сыграют в чемпионате Испании 13 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Алавес» и «Реал» сыграют в 31-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 13 апреля. Встреча в Витории (Испания) пройдет на стадионе «Мендисорроса» и начнется в 17.15 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 17.10 мск, за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Алавес» — «Реал» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Испания. Ла лига. 31-й тур.
13 апреля, 17:15. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
0:1
Реал

В ла лиге-2024/25 «Алавес» с 30 очками после 30 туров занимал 17-е место в таблице, его предыдущим соперником была «Жирона» (1:0). У «Реала» — 63 очка и вторая строчка, в предыдущем туре «сливочные» уступили «Валенсии» (1:2).

ФК Алавес
ФК Реал
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