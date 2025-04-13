«Реал» на выезде обыграл «Алавес» в ла лиге

13 апреля, 19:16
«Реал» на выезде обыграл с «Алавес» в 31-м туре чемпионата Испании — 1:0.
Единственный гол на 34-й минуте встречи забил полузащитник мадридского клуба Эдуарду Камавинга.
С 38-й минуты гости остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил нападающий Килиан Мбаппе. Это первое удаление француза в составе «Реала». На 70-й минуте красную карточку также получил защитник хозяев Ману Санчес.
«Реал» с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» с 30 очками — на 17-й строчке.