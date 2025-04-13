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13 апреля, 19:16

«Реал» на выезде обыграл «Алавес» в ла лиге

Сергей Ярошенко
Нападающий «Реала» Винисиус и защитник «Алавеса» Ману Санчес.
Фото Reuters
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«Реал» на выезде обыграл с «Алавес» в 31-м туре чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 34-й минуте встречи забил полузащитник мадридского клуба Эдуарду Камавинга.

С 38-й минуты гости остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил нападающий Килиан Мбаппе. Это первое удаление француза в составе «Реала». На 70-й минуте красную карточку также получил защитник хозяев Ману Санчес.

«Реал» с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» с 30 очками — на 17-й строчке.

Испания. Ла лига. 31-й тур.
13 апреля, 17:15. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
0:1
Реал

Футбол
ФК Алавес
ФК Реал
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