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Сегодня, 20:30

«Алавес» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Алавес» и «Реал Сосьедад» встретятся в чемпионате Испании 23 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Алавес» и «Реал Сосьедад» встретятся в 33-м туре чемпионата Испании в среду, 23 апреля. Матч примет стадион «Мендисорроса» в Витории (Испания). Начало встречи — в 22.30 по московскому времени.

Трансляцию игры ла лиги организуют телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 22.25, за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Алавес» — «Реал Сосьедад» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Испания. Ла лига. 33-й тур.
23 апреля, 22:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Реал Сосьедад

«Алавес» в чемпионате Испании-2024/25 набрал 31 очко в 32 турах и перед игровым днем занимал 18-е место в турнирной таблице, его предыдущим соперником была «Севилья» (1:1). У «Реала Сосьедад» — 42 очка и девятая строчка в лиге, в предыдущем туре команда из Сан-Себастьяна сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2).

ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
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