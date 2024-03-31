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31 марта, 18:15

«Алавес» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Алавес» и «Реал Сосьедад» сыграют в матче 30 тура ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты Арсен Захарян и Мартин Вальент.
Арсен Захарян (справа) борется за мяч с Мартином Вальентом.
Фото AFP
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«Алавес» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу 31 марта. Игра в Витории-Гастейс на стадионе «Мендисорроса» начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Алавес» — «Реал Сосьедад» можно будет по подписке на стриминговом сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 18.25 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«Реал Сосьедад» располагается на шестой строчке в турнирной таблице ла лиги с 46 баллами. «Алавес» — 13-й с 32 набранными очками.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне 20-летний футболист в общей сложности провел 31 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Арсен Захарян
Футбол
ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
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