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Испания

18 октября, 23:58

«Вальядолид» одержал волевую победу над «Алавесом»

Руслан Минаев
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«Вальядолид» на выезде обыграл «Алавес» в матче 10-го тура ла лиги — 3:2.

На гол форварда хозяев Тони Мартинеса, гости ответили результативными ударами Мамаду Силла (с пенальти), Селима Амалла (с пенальти) и Ануара. В концовке встречи нападающий «Алавеса» Кике Гарсия установил окончательный счет.

«Вальядолид» прервал серию из трех поражений подряд. Команда набрала 8 очков и занимает 18-е место в таблице ла лиги. «Алавес» потерпел четвертое поражение подряд. Клуб с 10 очками располагается на 14-й строчке.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
18 окт, 22:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
2:3
Вальядолид

Футбол
ФК Алавес
ФК Вальядолид

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