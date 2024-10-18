«Вальядолид» одержал волевую победу над «Алавесом»

«Вальядолид» на выезде обыграл «Алавес» в матче 10-го тура ла лиги — 3:2.

На гол форварда хозяев Тони Мартинеса, гости ответили результативными ударами Мамаду Силла (с пенальти), Селима Амалла (с пенальти) и Ануара. В концовке встречи нападающий «Алавеса» Кике Гарсия установил окончательный счет.

«Вальядолид» прервал серию из трех поражений подряд. Команда набрала 8 очков и занимает 18-е место в таблице ла лиги. «Алавес» потерпел четвертое поражение подряд. Клуб с 10 очками располагается на 14-й строчке.