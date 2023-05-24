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Испания

Сегодня, 10:45

Глеб о критике игроков «Барселоны» за благодарность российским болельщикам: «Уже ничто не удивляет»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Глеб.
Фото Reuters
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику игроков сине-гранатовых за то, что футболисты каталонской команды Сержи Роберто и Алехандро Бальде поблагодарили российских фанатов за поздравление с победой в чемпионате Испании.

«Никак не отношусь к этому. Меня уже ничто не удивляет. В хорошем или плохом смысле? В плохом. Если они всех поздравляли, что в этом такого? Почему бы не выразить благодарность. Ничего в этом не вижу. Наоборот, это здорово, что игроки ценят поддержку своих фанатов из разных стран», — сказал Глеб «СЭ».

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании-2022/23 с 85 очками в 36 матчах. Каталонцы досрочно обеспечили себе победу в турнире.

Сержи Роберто и&nbsp;Алехандро Бальде поблагодарили российских болельщиков и&nbsp;подверглись критике. Игроки «Барселоны» поблагодарили российских болельщиков за поддержку. За это их публично осудили украинские клубы и даже один одноклубник

Александр Глеб
Футбол
ФК Барселона
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