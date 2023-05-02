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Испания

Сегодня, 14:13

Александр Глеб рассказал о конфликте с Гвардиолой в «Барселоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о конфликте с экс-тренером каталонской команды Хосепом Гвардиолой.

«Помню, мы играли в мае с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов и Гвардиола исключил меня из состава. Это было очень больно. Я обсуждал тогда этот момент с Анри, он сказал: «Понимаю, понимаю, но ты должен быть сильнее этого». Я чувствовал, что мне вонзили нож в спину. После этого я никогда не разговаривал с Гвардиолой. Я мог понять его, потому что сам вел себя недостаточно хорошо. Но тогда было невероятно больно», — приводит слова Глеба Planet Football.

Глеб находился в системе «Барселоны» с 2008 по 2012 год. Всего он сыграл за каталонскую команду 36 матчей и отдал три результативные передачи.

Александр Глеб
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона
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