Александр Глеб рассказал о конфликте с Гвардиолой в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о конфликте с экс-тренером каталонской команды Хосепом Гвардиолой.

«Помню, мы играли в мае с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов и Гвардиола исключил меня из состава. Это было очень больно. Я обсуждал тогда этот момент с Анри, он сказал: «Понимаю, понимаю, но ты должен быть сильнее этого». Я чувствовал, что мне вонзили нож в спину. После этого я никогда не разговаривал с Гвардиолой. Я мог понять его, потому что сам вел себя недостаточно хорошо. Но тогда было невероятно больно», — приводит слова Глеба Planet Football.

Глеб находился в системе «Барселоны» с 2008 по 2012 год. Всего он сыграл за каталонскую команду 36 матчей и отдал три результативные передачи.