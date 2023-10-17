Кержаков вспомнил, как обменялся майками с юным Месси: «Боялся, что кто-то другой заберет»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» вспомнил, как в бытность игроком «Севильи» обменялся майками с юным Лионелем Месси.

— Когда вы здорово сыграли за «Севилью» с «Барселоной», после игры обменялись футболками с юным Лео Месси.

— Не после игры, а уже в перерыве! Боялся, что кто-то другой заберет. Сейчас эта майка еще под 19-м номером — у родителей.

— Интересно, сохранилась ли у Месси футболка Кержакова?

— Думаю, что нет, ха-ха! Как-то публиковалась фотография из его комнаты с футболками. Я там свою не увидел.

— Вам было на сто процентов понятно, что это будущая суперзвезда?

— Для меня — да. На тот момент я не понимал, зачем он вообще отдает передачи. Мне казалось, что у него невозможно отобрать мяч.