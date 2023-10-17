Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:30

Кержаков вспомнил, как обменялся майками с юным Месси: «Боялся, что кто-то другой заберет»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Лионель Месси.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» вспомнил, как в бытность игроком «Севильи» обменялся майками с юным Лионелем Месси.

— Когда вы здорово сыграли за «Севилью» с «Барселоной», после игры обменялись футболками с юным Лео Месси.

— Не после игры, а уже в перерыве! Боялся, что кто-то другой заберет. Сейчас эта майка еще под 19-м номером — у родителей.

— Интересно, сохранилась ли у Месси футболка Кержакова?

— Думаю, что нет, ха-ха! Как-то публиковалась фотография из его комнаты с футболками. Я там свою не увидел.

— Вам было на сто процентов понятно, что это будущая суперзвезда?

— Для меня — да. На тот момент я не понимал, зачем он вообще отдает передачи. Мне казалось, что у него невозможно отобрать мяч.

Александр Кержаков и&nbsp;Лучано Спаллетти. «В «Зените» считал Спаллетти двуличным. Став тренером, полностью пересмотрел свои взгляды». Интервью Кержакова
Александр Кержаков
Лионель Месси
1
Обсудить
Читайте также
«Гран-при» в Уфе — мед вместо цветов, крики Петросян и летающие акулы
Овечкин провалил старт сезона: снова не забил и даже ни разу не бросил — впервые за два года!
В Москве мать 15 детей стала фигуранткой дела о торговле людьми
Марочко сообщил о ротации ВСУ на краснолиманском направлении
Экс-сотрудник ЦРУ заявил о взятии ВС РФ большого количества пленных ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» следит за братом Беллингема Джобом