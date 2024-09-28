Мостовой: «Вчера плевался! «Сельта» проиграла дома «Атлетико» 0:1»

Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал поражение бывшей команды от «Атлетико» (0:1) в 7-м туре чемпионата Испании.

«Вчера плевался! «Сельта» проиграла дома «Атлетико» 0:1. Я ужаснулся, играли лучше «матрасников». На 90-й минуте был шикарный момент у «Сельты», человек с трех шагов ударил выше при счете 0:0, забивай и все. А через минуту Гризманн подает, а Альварес добежал и забил. 0:1 проиграли. Вот в чем разница, Гризманн отдал, а тот забил. Аспаса заменил на последних минутах, француза же не заменил, которую голевую отдал. Вот эти нюансы не все понимают», — цитирует Vprognoze.ru Мостового.

«Сельта» в 7 турах набрала 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице ла лиги.