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Мостовой: «Все знают, кого называли «Царем» и продолжают называть. Сомнений быть не может»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший атакующий полузащитник «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос, кто в Испании является настоящим «Царем».

«Карпин сказал, что в Испании не только меня «Царем» называли? Помню такую полемику, когда меня хотели опять немножко зацепить по этому прозвищу. Все знают, кого называли «Царем» и продолжают называть. Сомнений быть не может», — цитирует Legalbet Мостового.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год, сыграв в 277 матчах. На его счету 71 гол и 22 результативные передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-karpinu-vse-znayut-kogo-v-ispanii-nazivali-i/
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
ФК Сельта
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