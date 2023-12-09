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Испания

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Мостовой — о голевой передаче Захаряна: «Удивился, когда увидел его в стартовом составе. Молодец!»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от голевой передачи хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 16-го тура ла лиги против «Вильярреала».

«Недавно «Реал Сосьедад» играл в Кубке, и он был в стартовом составе. Сейчас он опять в основе, хотя я думал, что он не выйдет в основе против «Вильярреала». Многие газеты писали, что он сыграл неважно в Кубке, поэтому я был удивлен. Захарян — молодец! Главное, что играет. Это в последнее время в футболе стали считать голевые передачи. Когда мы играли, голевые никто не считал. Почему в наше время не считали? У меня там столько голевых передач было. Это просто результативное действие, для него это хорошо», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

На 41-й минуте Мартин Субименди удвоил преимущество команды, забив с передачи Захаряна. Для 20-летнего россиянина это первое результативное действие за «Реал Сосьедад».

Захарян перешел в испанский клуб из «Динамо» летом 2023 года. За это время он сыграл за «Реал Сосьедад» 10 матчей в ла лиге, 3 в Лиге чемпионов и 2 в Кубке Испании.

Александр Мостовой
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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