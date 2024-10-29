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Сегодня, 12:48

Мостовой — о реакции Винисиуса на вручение «Золотого мяча» Родри: «Не думаю, что у него получится взять эту награду 10 раз»

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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о реакции нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора на вручение «Золотого мяча» полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

«Ясно, что он расстроен, как и многие. Поэтому он так и написал, но я не думаю, что у него получится взять эту награду 10 раз. Теперь будет стараться на следующий, у «Реала» все для этого есть», — сказал Мостовой «СЭ».

После церемонии вручения «Золотого мяча» бразилец написал в социальных сетях, что выиграет награду 10 раз, если это будет необходимо.

Винисиус занял второе место в голосовании. Бразилец, как и все остальные представители «Реала», не приехал на церемонию вручения награды, которая прошла в Париже в театре «Шатле».

(Александр Абустин)

Александр Мостовой
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал

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