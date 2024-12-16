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Сегодня, 13:30

Мостовой: «Сельта» может поставить мне памятник в Виго»

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Бывший игрок сборной России и «Сельты» Александр Мостовой сказал, что испанский клуб может поставить ему памятник возле новой арены в городе Виго.

«Сельта» по-прежнему может поставить мне памятник в Виго. Эта история была и до сих пор существует. Памятник должны были поставить еще в те времена, когда я играл в Испании. Просто тогда в городе поменялась власть, и установку памятника отложили. А сейчас идет реконструкция стадиона. По последней информации, которую я слышал, возле новой арены и должны установить памятник», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовому 56 лет. Он выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. В составе испанской команды россиянин провел 286 матчей, забил 72 гола и отдал 37 результативных передач во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
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Александр Мостовой
ФК Сельта
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