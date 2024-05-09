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Сегодня, 17:15

Мостовой: «Мне много раз предлагали пройти стажировку в «Сельте»

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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал стажировку российского тренера Александра Кержакова в «Севилье».

41-летний специалист выступал за испанский клуб с 2007 по 2008 год. Вместе с командой он стал обладателем Кубка УЕФА, а также Кубка и Суперкубка Испании. В ноябре 2023-го Кержаков покинул должность главного тренера сербского «Спартака».

«Если есть возможность получить стажировку в Европе, то ей надо пользоваться. Кержаков в последнее время работал за границей, а вернулся в «Севилью», потому что сам был игроком команды. Я только за его стажировку в Испании. Если есть возможность, то почему нет?» — цитирует Мостового Sport24.

Президент &laquo;Спартака&raquo; Никола Симович и&nbsp;Александр Кержаков. «Кержаков — самый большой человек в футболе, который когда-либо появлялся в нашем клубе». Интервью с президентом «Спартака» из Суботицы

Также Мостовой объяснил, почему в свое время не проходил стажировку в «Сельте».

«Поверьте мне, за все эти годы, как я закончил карьеру, мне много раз предлагали поехать стажироваться. Тем более в «Сельте». Но ситуация в мире такова, что в Испании я не был лет восемь, поэтому не всегда можешь поехать туда, куда хочешь», — добавил Мостовой.

Саша Илич. «Готов взять Мостового на стажировку — он величайший российский игрок». Интервью Илича — нового тренера «Пари НН»

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов пригласил Мостового в Нижний Новгород. При этом 55-летний специалист выразил готовность принять приглашение нижегородского клуба.

Источник: Sport24
Александр Кержаков
Александр Мостовой
Футбол
ФК Севилья
ФК Сельта
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