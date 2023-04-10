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Испания

Сегодня, 17:37

Алькантара может вернуться в «Барселону»

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Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара летом может вернуться в «Барселону», сообщает портал Liverpool Echo.

Контракт 31-летнего вингера с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Однако, учитывая череду травм и возраст, вряд ли на «Энфилде» станут чинить какие-либо препятствия для его возвращения в «Барселону», утверждает источник.

Алькантара является воспитанником каталонцев и играл за основную команду до июля 2013 года, после чего перешел в «Баварию».

В сезоне-2022/23 испанец принял участие в 25 матчах и отметился одной результативной передачей.

Тьяго Алькантара
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
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