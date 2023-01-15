Сегодня, 20:08
«Атлетико» сыграл вничью с «Альмерией» в матче 17-го тура чемпионата Испании со счетом 1:1.
В концовке встречи с поля был удален защитник мадридского клуба Серхио Регилон.
«Атлетико» одержал одну победу в последних шести матчах чемпионата. Команда Диего Симеоне занимает четвертое место, имея в активе 28 очков.
«Альмерия» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице (18 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования