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Сегодня, 12:30

«Альмерия» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Альмерия» и «Барселона» сыграют в матче ла лиги 16 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Барселоны».
Футболисты «Барселоны».
Фото AFP
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«Альмерия» и «Барселона» встретятся в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу 16 мая. Игра пройдет на арене «Эстадио де лос Хуэгос Медитерранеос». Начало — в 22.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Альмерия» — «Барселона» пройдет по подписке в прямом эфире в онлайн-кинотеатре «Окко». Начало — в 22.30 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 36-го тура ла лиги в матч-центре «СЭ».

«Альмерия» с 17 баллами располагается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании после 35 туров. Команда главного тренера Пепе Меля вылетела из ла лиги по итогам сезона-2023/24.

«Барселона» под руководством Хави набрала 76 очков и идет на второй строчке после 35 матчей.

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Футбол
ФК Альмерия
ФК Барселона
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