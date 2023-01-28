«Альмерия» переиграла «Эспаньол»

Сегодня, 01:02
«Альмерия» выиграла у «Эспаньола» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 3:1. Команда прервала свою серию из четырех встреч без побед.
На 21-й минуте нападающий Луис Суарес открыл счет. Его гол стал единственным в первой половине.
После перерыва Лео Баптистау удвоил преимущество хозяев, а затем вышедший на замену Франсиско Портильо довел счет до крупного. На последних минутах встречи гостям удалось уйти от разгрома благодаря голу Хоселу.
«Альмерия» набрала 22 очка и поднялась на 11-е место в таблице, опередив «Жирону», «Валенсию» и «Эспаньол».
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