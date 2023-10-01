Хет-трик Суареса не помог «Альмерии» дома обыграть «Гранаду», гости отыгрались с 0:3

«Альмерия» на своем поле сыграла вничью с «Гранадой» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 3:3.

«Альмерия» с разгромным счетом выигрывала после первого тайма — трижды отличился Луис Суарес. 25-летний колумбиец отличился на 41-й, 44-й и 45+1-й минутах, оформив хет-трик за 6 минут. Все три голевые передачи на Суареса отдал Ларжи Рамазани.

«Гранада» сумела отыграться во втором тайме. На 65-й минуте пенальти реализовал Брайан Сарагоса. Пять минут спустя Рикард Санчес сократил отставание гостей до минимума, а на 86-й минуте Мюрто Узуни принес своей команде ничью.

«Альмерия» с 3 очками осталась на последнем месте в ла лиге. «Гранада» с 5 баллами идет на предпоследней строчке в турнирной таблице.