«Альмерия» подписала Монтеса. Мексиканцем интересовалось «Динамо»

«Альмерия» объявила о переходе из «Эспаньола» защитника Сесара Монтеса. 26-летний мексиканец подписал контракт до 2028 года.

Минувшим летом интерес к мексиканскому защитинку проявляло московское «Динамо». По информации «СЭ», испанский клуб хотел за игрока получить 10 миллионов евро.

Монтес играл за с «Эспаньол» с январе 2023 года. Он провел 22 матча за каталонский клуб и забил 3 гола.