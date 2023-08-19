19 августа, в субботу, «Альмерия» дома примет «Реал» в матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра пройдет на арене «Эстадио де лос Хуэгос Медитерранеос» в Альмерии, начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию встречи с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию матча «Альмерия» — «Реал» можно будет по подписке в сервисе Окко. Эфир начнется в 20.00.

«Реал» с тремя очками занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги после победы над «Атлетиком» (2:0) в первом туре. «Альмерия» располагается на последней, 20-й строчке с 0 баллов после поражения от «Райо Вальекано» (0:2).

Ла лига, матчи «Реала» и «Барселоны»: расписание игр 2 тура в Испании