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Сегодня, 16:30

«Альмерия» — «Реал»: прямая трансляция матча ла лиги

Прямая трансляция матча ла лиги «Альмерия» — «Реал» начнется в 20.30 мск 19 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Джуд Беллингем.
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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19 августа, в субботу, «Альмерия» дома примет «Реал» в матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра пройдет на арене «Эстадио де лос Хуэгос Медитерранеос» в Альмерии, начало — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию встречи с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию матча «Альмерия» — «Реал» можно будет по подписке в сервисе Окко. Эфир начнется в 20.00.

«Реал» с тремя очками занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги после победы над «Атлетиком» (2:0) в первом туре. «Альмерия» располагается на последней, 20-й строчке с 0 баллов после поражения от «Райо Вальекано» (0:2).

Ла лига, матчи «Реала» и «Барселоны»: расписание игр 2 тура в Испании

Футбол
ФК Альмерия
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
2
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
3
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
4
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
5
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
6
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
10
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
12
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
13
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
16
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
17
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
18
 Сельта 1 0 0 1 0-2 0
19
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
20
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
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36 тур
37 тур
38 тур
18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 - : -
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 - : -
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
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