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Испания

Сегодня, 20:16

Предголевой пас Захаряна помог «Реал Сосьедад» обыграть «Альмерию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арсен Захарян в матче против «Альмерии».
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Альмерию» в матче 13-го тура испанской ла лиги — 3:1.

Счет на 62-й минуте открыл Микель Ойярсабаль. 26-летний испанец отличился после передачи Арица Элустондо, подачу на которого с углового сделал Арсен Захарян. Российского полузащитника заменили на 74-й минуте.

На 76-й минуте «Альмерия» сумела сравнять счет благодаря голу Серхио Аррибаса.

На 90+1-й минуте победный гол с пенальти забил форвард гостей Карлос Фернандес. Окончательный счет на 90+5-й минуте установил Мартин Субименди.

«Реал Сосьедад» (22 очка) поднялся на шестое место в ла лиге. «Альмерия» (3) продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Испании.

Испания. Ла Лига. 13-й тур
11 нояб, 18:15. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
1:3
Реал Сосьедад

Источник: Таблица ла лиги
Арсен Захарян
Футбол
ФК Альмерия
ФК Реал Сосьедад
3
12
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