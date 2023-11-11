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«Альмерия» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча испанской лиги в прямом эфире

Видеотрансляция матча ла лиги «Альмерия» — «Реал Сосьедад» начнется в 18.15 на «Окко»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Реал Сосьедад&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Реал Сосьедад» на выезде сыграет против «Альмерии» в 13-м туре чемпионата Испании по футболу. Матч пройдет в субботу, 11 ноября, на стадионе Estadio de los Juegos Mediterraneos в Альмерии, Испания. Начало — в 18:15 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Альмерия» — «Реал Сосьедад» пройдет в прямом эфире на платформе «Окко Спорт». Начало — в 18.15.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

За бело-голубых выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне 20-летний хавбек провел 8 матчей за «Реал Сосьедад» и не отметился результативными действиями.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Альмерия
ФК Реал Сосьедад
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