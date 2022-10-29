«Альмерия» в большинстве обыграла «Сельту»

Сегодня, 16:59
«Альмерия» дома обыграла «Сельту» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 3:1.
В составе хозяев голы на счету Лазаро, Сесара де ла Оса и Иньиго Эгуараса. У гостей забивал Габриэль Вейга. Он же был удален на 32-й минуте встречи, вскоре после забитого гола.
«Альмерия» с 13 очками обошла «Сельту» (11 очков и 15-я строчка) в турнирной таблице ла лиги — 13-е место.
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Основные источники исследования