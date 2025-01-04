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Сегодня, 21:27

«Севилья» крупно уступила «Альмерии» и вылетела из Кубка Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Севилья» в гостях уступила «Альмерии» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 1:4.

Гости открыли счет на 5-й минуте, отличился Исаак Ромеро.

Хет-трик у гостей оформил Луис Суарес. 27-летний колумбиец дважды отличился с игры на 55-й и 78-й минутах и реализовал пенальти в концовке. Еще один гол забил Марко Милованович (49-я минута).

«Альмерия» вышла в 1/8 финала Кубка Испании. «Севилья» вылетела из турнира.

Испания. Кубок. 1/16 финала
04 янв, 19:30. UD Almeria Stadium (Альмерия)
Альмерия
4:1
Севилья

В другой паре «Осасуна» победила «Тенерифе» (2:1) и также сыграет в 1/8 финала Кубка страны.

Испания. Кубок. 1/16 финала
04 янв, 18:30. Heliodoro Rodriguez Lopez (Санта-Крус-де-Тенерифе)
Тенерифе
1:2
Осасуна

Футбол
ФК Альмерия
ФК Осасуна
ФК Севилья
ФК Тенерифе
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