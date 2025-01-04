«Севилья» крупно уступила «Альмерии» и вылетела из Кубка Испании

«Севилья» в гостях уступила «Альмерии» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 1:4.

Гости открыли счет на 5-й минуте, отличился Исаак Ромеро.

Хет-трик у гостей оформил Луис Суарес. 27-летний колумбиец дважды отличился с игры на 55-й и 78-й минутах и реализовал пенальти в концовке. Еще один гол забил Марко Милованович (49-я минута).

«Альмерия» вышла в 1/8 финала Кубка Испании. «Севилья» вылетела из турнира.

В другой паре «Осасуна» победила «Тенерифе» (2:1) и также сыграет в 1/8 финала Кубка страны.