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Испания

Сегодня, 19:16

Гол Сорлота в добавленное время принес «Вильярреалу» победу над «Альмерией»

Алина Савинова
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«Вильярреал» на выезде одержал победу над «Альмерией» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами — на 25-й минуте отличился форвард гостей Ильяс Ахомах, а на 30-й забил нападающий хозяев Чоко Лосано. В добавленное время Александр Сорлот вывел «Вильярреал» вперед. «Альмерия» с 87-й минуты играла в меньшинстве после удаления Ларжи Рамазани.

«Вильярреал» с 42 очками идет на 9-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» (14) занимает последнее место.

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 17:15. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
1:2
Вильярреал

ФК Альмерия
ФК Вильярреал
0
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