Алмейда гордится игрой «Валенсии» против «Реала» в Суперкубке Испании

Полузащитник «Валенсии» Андре Алмейда прокомментировал поражение от «Реала» (1:1, пен. 3:4) в матче 1/2 финала Суперкубка Испании-2023.

«Я очень горжусь своей командой. Мы были очень хороши, почти идеальны. Наше единство было очень важно, и мы показали свои сильные качества. Этот матч придаст нам большую уверенность. Будем продолжать в том же духе, и думаю, что мы выиграем много матчей. Это поражение должно сослужить нам хорошую службу», — цитирует Football Italia Алмейду.

Португалец также похвалил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

«Он всегда говорил с нами о слове гордость. Обидно, потому что мы заслужили победу, но таков футбол», — добавил Алмейда.