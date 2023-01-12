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Испания

Сегодня, 02:44

Алмейда гордится игрой «Валенсии» против «Реала» в Суперкубке Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
Андре Алмейда.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Валенсии» Андре Алмейда прокомментировал поражение от «Реала» (1:1, пен. 3:4) в матче 1/2 финала Суперкубка Испании-2023.

«Я очень горжусь своей командой. Мы были очень хороши, почти идеальны. Наше единство было очень важно, и мы показали свои сильные качества. Этот матч придаст нам большую уверенность. Будем продолжать в том же духе, и думаю, что мы выиграем много матчей. Это поражение должно сослужить нам хорошую службу», — цитирует Football Italia Алмейду.

Португалец также похвалил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

«Он всегда говорил с нами о слове гордость. Обидно, потому что мы заслужили победу, но таков футбол», — добавил Алмейда.

Футбол
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ФК Реал
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«Реал» — «Валенсия»: видеообзор матча Суперкубка Испании