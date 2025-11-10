Алонсо прокомментировал игру «Реала» после двух матчей без забитых голов

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал игру команды после двух матчей без забитых голов.

В 12-м туре Ла лиги «Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано» (0:0). 5 ноября мадридский клуб уступил «Ливерпулю» в Лиге чемпионов (0:1).

«Считаю, что нам нужно продолжать расти, совершенствоваться и заниматься самоанализом. Это «Реал», мы все понимаем, где находимся. На дворе пока только ноябрь, впереди еще долгий путь. Мы должны быть требовательны к себе. Интенсивность? Мы выиграли не все единоборства, но и не все проиграли. Это был очень напряженный матч, «Райо» много играл в атаке. Во втором тайме их защита держалась очень хорошо. Мы не смогли ее взломать, но в обороне Каррерас, Милитао, Асенсио и Вальверде хорошо сыграли при поддержке Камавинги. Дело не в отсутствии интенсивности», — цитирует Алонсо официальный сайт «Реала».

«Реал» с 31 очком возглавляет таблицу Ла лиги.