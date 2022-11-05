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Испания

Сегодня, 14:49

Алонсо считает Вальверде универсальным игроком

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо считает, что полузащитник «Реала» Федерико Вальверде является универсальным игроком.

«Он универсальный игрок, с нами в первом матче он играл на левом фланге, в других — на другом участке поля, и я знаю, что он играл даже на центральной и боковой. Он может играть на любой позиции, какую бы ни занимал, и у него все получится, потому что он великий футболист», — приводит Marca слова Алонсо.

В текущем сезоне 24-летний уругвайский футболист провел 12 матчей за «Реал», в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2022/11/05/636645dbca4741d60c8b45e3.html

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