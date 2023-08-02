Алонсо высказался о трансфере Дембеле в «ПСЖ»

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо высказался о возможном трансфере полузащитника Усмана Дембеле в «ПСЖ».

«Дембеле пока ничего не сообщал команде. Если об этом не объявили официально, то эту информацию можно считать очередным слухом. Посмотрим, что произойдет в ближайшем будущем. Каждый год футболисты переходят в новые команды, где нужно адаптироваться и двигаться вперед», — передает слова Маркоса издание Mundo Deportivo.

Контракт игрока с каталонским клубом истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что Дембеле решил уйти в «ПСЖ» после того, как «Барселона» предлагала включить его в сделку по переходу Килиана Мбаппе в каталонский клуб.

В минувшем сезоне вингер провел за каталонцев 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.