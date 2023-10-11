Мората: «Этим летом я дважды продлевал контракт с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората рассказал, что летом дважды продлевал контракт с клубом.

«Этим летом я дважды продлевал контракт с «Атлетико»! Я был близок к тому, чтобы уйти, но потом поговорил с Симеоне и понял, что это невозможно. Я умираю от желания выиграть титул с «Атлетико». Это было бы невероятное чувство», — приводит слова игрока инсайдер Фабрицио Романо.

Также 30-летний футболист заявил, что у него были предложения из Саудовской Аравии.

«У меня были варианты из Саудовской Аравии. Я не знаю, может быть, команды, которые хотят меня заполучить, сумасшедшие или что-то в этом роде, но у меня всегда есть варианты! Если бы я отправился в Саудовскую Аравию, я бы повторил, что это моя мечта — играть там, просто чтобы поиздеваться над людьми, которые хотят мне навредить!» — сказал Мората.

В сезолне-2023/24 форвард сыграл за «Атлетико» 8 матчей во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.