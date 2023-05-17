Мората: «Милан» и «Рома» мной интересуются? Ничего об этом не слышал"

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората высказался о слухах о своем будущем.

Ранее СМИ сообщали об интересе со стороны «Милана» и «Ромы».

«Милан» и «Рома» мной интересуются? Клянусь, ничего об этом не слышал, мой агент ничего мне не рассказывал. У меня есть контракт с «Атлетико» до лета 2024 года. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем. Если найдется клуб, готовый заплатить хорошие деньги, а «Атлетико» все устроит, случиться может все что угодно. При этом повторюсь, что я ничего не слышал об интересе «Ромы» и «Милана», — приводит слова Мораты Calciomercato.

Мората выступал за «Юве» дважды: с 2014 по 2016 и с 2020 по 2022 год.

В текущем сезоне 30-летний испанец провел 43 матча за «матрасников», в которых забил 15 голов и отдал 3 ассиста.