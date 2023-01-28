Амрабат хотел перейти в «Атлетико», но у испанского клуба нет денег на трансфер

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат хотел бы продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Calciomercato.

26-летний марокканец хотел перейти в мадридский клуб, но у испанской команды сейчас нет денег, чтобы осуществить этот трансфер. Поэтому хавбек останется в «Фиорентине» как минимум до лета.

Действующий контракт Амрабата с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Марокко в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 21 матч и не отметился результативными действиями.