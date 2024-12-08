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Сегодня, 13:20

Анчелотти о победе над «Жироной»: «Реал» лучше контролирует ситуацию, когда забивает»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Жироной» (3:0) в матче 16-го тура ла лиги.

«Важный матч, важная победа. Мы неплохо держались, когда соперник усилил давление. Когда мы забиваем, мы очень хорошо контролируем ситуацию, лучше владеем мячом. Мы провели очень удачный второй тайм, забили два хороших гола. Мы довольны», — цитирует тренера As.

После этого матча «Реал» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка. У мадридцев есть одна игра в запасе.

Карло Анчелотти
ФК Жирона
ФК Реал
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