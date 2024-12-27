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Сегодня, 19:37

Анчелотти — лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards

Алина Савинова
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти
Карло Анчелотти.
Фото Getty Images
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Итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал», стал лучшим тренером 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

Церемония награждения проходит в Дубае.

На награду также претендовали Хаби Алонсо («Байер»), Микель Артета («Арсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Симоне Индзаги («Интер»).

В 2024 году 65-летний Анчелотти вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, ла лигу, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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