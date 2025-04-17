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17 апреля, 14:43

Анчелотти может покинуть «Реал» после финала Кубка Испании

Камила Абдурахманова
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может уйти в отставку после финала Кубка Испании с «Барселоной», который состоится 26 апреля, сообщает Sky Sports.

Ранее «Реал» выбыл из Лиги чемпионов, проиграв «Арсеналу» в 1/4 финала по сумме двух матчей со счетом 1:5.

В чемпионате Испании сезона-2024/25 «Реал» занимает второе место с 66 очками за 31 матч. Лидирует «Барселона» с 70 очками.

65-летний Анчелотти тренирует «Реал» с 2021 года. Ранее он работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под руководством наставника «Реал» дважды становился чемпионом Испании (сезоны-2021/22 и 2023/24) и трижды побеждал в Лиге чемпионов (сезоны-2013/14, 2021/22 и 2023/24).

Источник: Skysports
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Карло Анчелотти
ФК Реал
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