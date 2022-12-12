Анчелотти может возглавить сборную Бразилии летом 2023 года

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии летом 2023 года, сообщает UOL sporte.

14.12.2022 | Франция — Марокко

По информации источника, руководство Бразильской конфедерации футбола (CBF) общалось с Анчелотти и главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой еще до начала чемпионата мира в Катаре. Однако испанец не был заинтересован в работе с национальной командой Бразилии. Итальянский специалист был открыт для предложений, однако заявил, что сможет возглавить сборную Бразилии только в июне 2023 года, поскольку планирует завершить нынешний сезон в качестве главного тренера «Реала».

Отмечается, что руководству CBF придется назначить временного наставника национальной команды, поскольку в марте 2023 года начнется квалификация на следующее мировое первенство 2026 года, которое пройдет на территории США, Канады и Мексики.

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. 61-летний специалист руководил командой с 2016 года.

63-летний специалист возглавил «Реал» летом 2021 года и стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. За свою карьеру он также возглавлял «Челси», «Баварию», «Милан» и «ПСЖ».