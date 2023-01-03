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Испания

Сегодня, 09:12

Анчелотти надеется, что Тони Кроос продлит контракт с «Реалом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти надеется, что полузащитник Тони Кроос продлит свой контракт, который истекает этим летом.

«Как футбольному фанату мне сложно представить, что Тони Кроос уйдет из футбола летом. Он сказал, что хочет завершить карьеру в «Реале», поэтому я думаю, что он продлит контракт», — рассказал Анчелотти Goal.

За мадридский клуб 32-летний немец выступает с 2014 года. Вместе с «Реалом» он выиграл 18 трофеев. В этом сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 11 матчей, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

Карло Анчелотти
Тони Кроос
ФК Реал
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