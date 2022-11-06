Анчелотти назвал Пике лучшим центральным защитником эпохи

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение защитника Жерара Пике завершить карьеру.
«Он был одним из лучших центральных защитников эпохи, — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo. —Умный, аккуратный, но он сам решил остановиться. Важно, чтобы ты имел возможность сам принимать такое решение. Я желаю Пике всего наилучшего».
3 ноября Пике объявил, что покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру. 5 ноября он провел последний матч в составе команды, сыграв против «Альмерии» (2:0). Испанец после финального свистка попрощался с трибунами и не смог сдержать слез.
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