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Сегодня, 08:33

Анчелотти назвал превосходной игру Вальверде на позиции защитника в матче с «Леганесом»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0) оценил игру полузащитника Федерико Вальверде на позиции правого защитника.

«Вальверде превосходно справляется с ролью флангового защитника. Он может выступать на многих позициях на поле, и моя проблема — выбрать для него лучшую», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» (30 очков) поднялся на второе место в ла лиге, обойдя «Атлетико» (29) и сократил отставание от «Барселоны» до 4 очков. При этом у команды Карло Анчелотти есть одна игра в запасе.

Карло Анчелотти
ФК Реал
Федерико Вальверде

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